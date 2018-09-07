Брюссель назвал неприемлемые положения плана по Brexit

Главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье назвал неприемлемыми основные положения плана Великобритании относительно условий выхода страны из блока.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на опубликованную Палатой общин стенограмму выступления чиновника перед парламентским комитетом по вопросам Brexit.

"Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье предупредил, что два основных положения торгового плана Великобритании после Brexit неприемлемы", - говорится в сообщении.

Барнье сообщает, что в правительственном плане Великобритании, который был согласован 6 июля, много положительных сторон, но ЕС не может согласиться с предложениями Лондона по таможенным соглашениям и по своду правил по промышленным товарам.

По его словам, выход Британии из ЕС ранее согласован на 80%, но есть риск срыва из-за недостигнутых договоренностей по статусу границы между Ирландией и британской Северной Ирландией.

ВПо предварительным данным, выход Британии из ЕС планируется в марте следующего года. А до этого момента правительству Великобритании необходимо достичь договоренности с блоком по перспективе дальнейших отношений с ЕС.