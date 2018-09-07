Министры обороны 11 стран провели конференцию по сдерживанию агрессии России

Главы оборонных ведомств стран Северной Европы и союзников провели в пятницу в Осло конференцию, главным вопросом которой стало сдерживание российской агрессии.

Об этом сообщили из штаб-квартиры Командования США в Европе.

"Конференция была посвящена тому, как страны могут более тесно сотрудничать в борьбе с дезинформацией и российским влиянием, кибер-угрозами, в сфере защиты критически важной инфраструктуры, а также при проведении будущих военных развертываний и учений в регионе", - отметили в штаб-квартире.

Цель конференции - облегчить диалог для расширения сотрудничества между странами Северной Европы в поддержке устойчивого стабильного мира в период вызовов.

"Мы должны быть решительными и адаптируемыми, поскольку мы работаем вместе как команда для поддержания нашего импульса", - заявил командующий Европейским командованием США генерал Кертис Скаперотти.

Конференция, в которой приняли участие представляли Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Соединенных Штатов, прошла под председательством министра обороны Норвегии адмирала Хаакона Брун-Хансена.