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Министры обороны 11 стран провели конференцию по сдерживанию агрессии России

Кертис Скаперотти
22:47 Пт, 7 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
focus.ua

Новости мира: Целью конференции в Осло обозначили облегчение диалога для расширения сотрудничества между странами Северной Европы в поддержке устойчивого мира.

Главы оборонных ведомств стран Северной Европы и союзников провели в пятницу в Осло конференцию, главным вопросом которой стало сдерживание российской агрессии.

Об этом сообщили из штаб-квартиры Командования США в Европе.

"Конференция была посвящена тому, как страны могут более тесно сотрудничать в борьбе с дезинформацией и российским влиянием, кибер-угрозами, в сфере защиты критически важной инфраструктуры, а также при проведении будущих военных развертываний и учений в регионе", - отметили в штаб-квартире.

Цель конференции - облегчить диалог для расширения сотрудничества между странами Северной Европы в поддержке устойчивого стабильного мира в период вызовов.

"Мы должны быть решительными и адаптируемыми, поскольку мы работаем вместе как команда для поддержания нашего импульса", - заявил командующий Европейским командованием США генерал Кертис Скаперотти.

Конференция, в которой приняли участие представляли Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Соединенных Штатов, прошла под председательством министра обороны Норвегии адмирала Хаакона Брун-Хансена.

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Новости мира, Европа, Кертис Скаперотти, Министры обороны, Норвегия, Осло, США.
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