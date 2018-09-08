В Грузии арестовали российского хакера

В Соединенные Штаты экстрадировали гражданина России, которого обвиняют в совершении кибератак на американские компании. Об этом сообщает Голос Америки.

По информации Секретной службы США, которая действовала совместно с ФБР и органами прокуратуры, 35-летний житель Москвы Андрей Тюрин экстрадирован из Грузии. Ранее его арестовали грузинские власти по запросу США.

Заместитель директора ФБР Уильям Суинни заявил, что Тюрин подозревается в том, что на протяжении длительного времени пытался взломать компьютерные системы финансовых институтов и публикаторов финансовых новостей. Среди инкриминируемых ему преступлений - крупнейшая в истории США кража личных данных клиентов у американского финансового института.

По данным следствия, примерно с 2012 года по середину 2015 года Тюрин проводил хакерские атаки на американские компании, похитив личные данные более 100 млн человек.

Тюрин действовал в составе преступной группы, три других члена которой находились в Израиле. Двое из них были арестованы в Израиле в 2015 году и экстрадированы в США в 2016-м, третьего арестовали в США в 2016-м.