Польская киноакадемия: Решение Валенсы заставит РФ пересмотреть дело Сенцова

Решение экс-президента Польши Леха Валенси о выдвижении украинского режиссера Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира заставит власти России еще раз пересмотреть дело украинского режиссера Олега Сенцова, сообщил президент Польской киноакадемии Дариуш Яблонский.

"Я глубоко убежден, что это решение Леха Валенсы заставит российскую власть еще раз просмотреть дело Олега", - заявил Яблонский.

По его словам, жест президента Валенсы четко ставит Олега Сенцова среди других многих прекрасных фигур истории последнего века.

"Говорит Валенса: посмотрите, неважно – виновен или нет, осужден или нет. Говорит он: посмотрите, это – человек, который может быть образцом для многих других людей. Несмотря на то, что он давал показания под пытками, несмотря на то, что он считает приговор несправедливым, – он не имеет в себе ненависти", - подчеркнул Яблонский.

По его убеждению, аргумент российских СМИ о том, что Валенса выдвинул на получение Нобелевской премии мира "террориста", который был осужден к 20 годам лагерей, является "неубедительным аргументом".

"Следует помнить, что Нельсон Мандела в свое время также был осужден за терроризм", - заметил президент Польской киноакадемии.

Как информировалось, недавно экс-президент Польши, легендарный лидер польской "Солидарности" и нобелевский лауреат 1983 года Лех Валенса объявил о выдвижении украинского режиссера Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. Польская киноакадемия оказывает Валенсе поддержку в этом вопросе. В частности, она передала Валенсе документальный фильм «Процесс. Российская Федерация против Олега Сенцова» режиссера Аскольда Курова.