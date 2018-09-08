День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 08.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко в День украинского кино поблагодарил Сенцова за непокорность и мужество
Порошенко в День украинского кино поблагодарил Сенцова за непокорность и мужество
Новости: Тука: Порошенко будет баллотироваться на второй президентский срок
Тука: Порошенко будет баллотироваться на второй президентский срок
Новости: Джошуа пообещал выйти в ринг с Уайлдером и Фьюри
Джошуа пообещал выйти в ринг с Уайлдером и Фьюри
Новости: Лучшие украинские фильмы, которые должен посмотреть каждый
Лучшие украинские фильмы, которые должен посмотреть каждый
X

Польская киноакадемия: Решение Валенсы заставит РФ пересмотреть дело Сенцова

Дариуш Яблонский
11:59 Сегодня Телеграф
Укринформ
mediananny.com

Новости мира: Президент Польской киноакадемии Дариуш Яблонский прокомментировал решение экс-президента Польши Леха Валенсы о выдвижении Олега Сенцова на Нобелевскую премию.

Решение экс-президента Польши Леха Валенси о выдвижении украинского режиссера Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира заставит власти России еще раз пересмотреть дело украинского режиссера Олега Сенцова, сообщил президент Польской киноакадемии Дариуш Яблонский.

"Я глубоко убежден, что это решение Леха Валенсы заставит российскую власть еще раз просмотреть дело Олега", - заявил Яблонский.

По его словам, жест президента Валенсы четко ставит Олега Сенцова среди других многих прекрасных фигур истории последнего века.

"Говорит Валенса: посмотрите, неважно – виновен или нет, осужден или нет. Говорит он: посмотрите, это – человек, который может быть образцом для многих других людей. Несмотря на то, что он давал показания под пытками, несмотря на то, что он считает приговор несправедливым, – он не имеет в себе ненависти", - подчеркнул Яблонский.

По его убеждению, аргумент российских СМИ о том, что Валенса выдвинул на получение Нобелевской премии мира "террориста", который был осужден к 20 годам лагерей, является "неубедительным аргументом".

"Следует помнить, что Нельсон Мандела в свое время также был осужден за терроризм", - заметил президент Польской киноакадемии.

Как информировалось, недавно экс-президент Польши, легендарный лидер польской "Солидарности" и нобелевский лауреат 1983 года Лех Валенса объявил о выдвижении украинского режиссера Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. Польская киноакадемия оказывает Валенсе поддержку в этом вопросе. В частности, она передала Валенсе документальный фильм «Процесс. Российская Федерация против Олега Сенцова» режиссера Аскольда Курова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дариуш Яблонский, Лех Валенса, Нобелевская премия, Олег Сенцов, Польская киноакадемия, Польша, Президент.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Министр обороны Франции обвинила Россию в шпионаже Мэр Парижа инициировала присвоение Сенцову звания почетного парижанина Посол: В Румынии ни один политик не может сказать, что он поддерживает Россию

Последние новости

Смешно до боли в животе: нереально смешные картинки с предметами Дочь Трампа назвала вероятного автора скандальной статьи в NYT В Китае произошло землетрясение магнитудой 5.9
Сегодня читают
01 Бразильский вратарь забил невероятный гол со штрафного (Видео)
02 "Больше всего приглянулись замены": Франков о матче Чехия - Украина
03 Роскошь на грани кича: гламурный вездеход Gelendewagen (Видео)
04 Медики назвали самую доступную еду против рака
05 Промоутер рассказал, когда Усик станет "королем" мирового бокса
Новости сегодня
13:18 Полторак поздравил танкистов с Днем танковых войск
13:11 Известного боксера осудили на 10 лет
12:58 Умер американский рэпер Мак Миллер
12:54 Лейкерс Михайлюка может усилить состав еще одним звездным баскетболистом
12:47 В Канаде открыли четвертое консульство Украины
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве затопило проспект Победы
В Киеве затопило проспект Победы
Новости: По иракскому аэропорту в Басре нанесли удар ракетами "Катюша"
По иракскому аэропорту в Басре нанесли удар ракетами "Катюша"
Новости: Главные новости 7 сентября: Разворачивание тяжелой техники, назначение экзархов, е-декларации Денисовой, повышение "минималки"
Главные новости 7 сентября
Новости: Медики назвали самые вредные утренние привычки
Медики назвали самые вредные утренние привычки
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь