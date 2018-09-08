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Еврозону необходимо реформировать

Евросоюз
16:47 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: По мнению министров финансов стран Евросоюза, еврозона нуждается в безотлагательном реформировании, в первую очередь в вопросах бюджета и страхования вкладов.

Министры финансов Франции и Германии отметили необходимость проведения реформы еврозоны до конца нынешнего года. Соответствующие заявления были сделаны во время заседания глав финансовых ведомств 28 стран Евросоюза в Вене, сообщает "Австрийское агентство печати".

"Министры финансов 28 стран-членов ЕС продолжили в субботу свое обсуждение в Австрийском центре в Вене. Германия и Франция настояли, чтобы до конца года состоялась реформа еврозоны", - говорится в сообщении.

По словам французского министра Бруно Ле Мэра, реформа должна касаться, в частности, бюджета еврозоны и системы спасения ESM (Европейский стабилизационный механизм) и механизма страхования вкладов. "Нам необходимо конкретное улучшение до конца нынешнего года", - отметил французский министр. Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ разделяет позицию Франции в этом вопросе. "Цель - достичь решения до конца года", - сказа он.

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Новости мира, ESM, Бюджет, Еврозона, Евросоюз, Реформы.
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