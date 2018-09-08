ДТП в Болгарии: 18 пострадавших

Недалеко от болгарского города Разград в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с фурой 18 человек получили травмы различной степени тяжести, один из которых находится в коме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Болгарии.

По предварительным данным полиции, ДТП произошло на одном из крутых поворотов автомагистрали. В результате столкновения с фурой микроавтобус перевернулся в кювет. Все пострадавшие, в том числе водитель микроавтобуса, доставлены в местную больницу. Один пассажир помещен в реанимационное отделение, он находится в состоянии комы. Пострадавших в результате аварии посетила вице-президент Болгарии Илияна Йотова. Водитель фуры задержан на 24 часа. Проводятся дополнительные следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств аварии.