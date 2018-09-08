Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4464706-tamozhenniki-polshi-nachali-tihuyu-zabastovku.html
Таможенники Польши начали "тихую забастовку"
Новости мира: "Тихая забастовка" польских таможенников может привести к очередям на пунктах пропуска, об этом предупреждает посольство Украины в Варшаве.
Граждан Украины предупредили о возможных очередях на границе с Польшей, поскольку польские таможенники начали "тихую забастовку". Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию посольства Украины в Варшаве в Facebook.
"По информации профсоюзного комитета таможенной службы Республики Польша, 7 сентября 2018 года польские таможенники начали так называемую "тихую забастовку", что может привести к увеличению очередей и длительности прохождения таможенных процедур при пересечении украинско-польской государственной границы в автомобильных и пеших пунктах пропуска", - указали в посольстве. Украинцев попросили учесть это при планировании поездок в Польшу.
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