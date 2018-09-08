Таможенники Польши начали "тихую забастовку"

Граждан Украины предупредили о возможных очередях на границе с Польшей, поскольку польские таможенники начали "тихую забастовку". Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию посольства Украины в Варшаве в Facebook.

"По информации профсоюзного комитета таможенной службы Республики Польша, 7 сентября 2018 года польские таможенники начали так называемую "тихую забастовку", что может привести к увеличению очередей и длительности прохождения таможенных процедур при пересечении украинско-польской государственной границы в автомобильных и пеших пунктах пропуска", - указали в посольстве. Украинцев попросили учесть это при планировании поездок в Польшу.