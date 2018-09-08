Вмешательства в выборы: В Дании обеспокоились "российской угрозой"

Правительство Дании объявило в пятницу, что разработало план действий по противодействию иностранному влиянию на следующих парламентских выборах.

План представили министр обороны Клаус Хьорт Фредериксен, министр юстиции Сорен Пап Поульсен и министр иностранных дел Андерс Самуельсен, сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

По мнению правительства, существует серьезный риск того, что иностранное государство может пытаться повлиять на результаты выборов, которые должны состояться не позже июня 2019 года. В правительстве заявили, что Дания принимает меры для борьбы с возможным вмешательством.

По словам министров, разработанный план действий включает ряд инициатив, направленных на обеспечение демократического процесса.

Среди инициатив - предложение о включении иностранного влияния на выборы в Уголовный кодекс Дании. Кроме того, правительство заявило, что созывает все девять политических партий, представленных в парламенте, представителей датских СМИ, а также представителей социальных сетей для официального обсуждения рисков иностранного влияния.

Министры заявили, что правительство не обеспокоено тем, что иностранные хакеры могут пытаться взломать систему голосования в Дании. Данию больше беспокоят попытки распространения лжи и влияния на общественное мнение перед выборами.

"Это может быть ложь или дезинформация с целью причинить вред демократическому процессу", - сказал Фредериксен.

План действий правительства предусматривает создание рабочей группы, которая будет работать в рамках министерств иностранных дел, обороны и юстиции, и сосредоточится исключительно на угрозе иностранного влияния.

Фредериксен заявил, что эти усилия являются ответом на значительное вмешательство России в выборы в США и Франции.