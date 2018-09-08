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Шторм парализовал работу порта Батуми

Шторм в Батуми
21:04 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Пятибальный шторм привел к остановке грузинского порта Батуми, который не впускает и не выпускает суда.

Шторм на Черном море парализовал работу крупнейшего порта Грузии - Батуми, который в субботу с 17:05 часов приостановил операции по приему и выпуску судов. Как сообщили в дежурной службе порта, сила шторма составляет более пяти баллов, из-за чего не осуществляется ни прием, ни отправка судов.

"В настоящее время на рейде стоят пять судов, из порта вывели два судна, которые сейчас дрейфуют в открытом море, в самом порту находится один контейнеровоз", - сказал дежурный порта. По его словам, гидрографическая служба прогнозирует, что штормовое предупреждение может быть снято лишь к середине дня воскресенья. Батумский порт, через который осуществляется в основном транспортировка нефти и нефтепродуктов, находится в долгосрочном управлении Batumi Industrial Holdings Ltd, дочерней компании казахстанского АО "КазТрансОйл".

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Новости мира, Батуми, Грузия, Порт, Черное море, Шторм.
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