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Меркель призвала македонцев голосовать за изменение названия страны

Ангела Меркель
01:41 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости мира: Ангела Меркель призвала жителей Македонии голосовать за изменение названия страны, что открыло бы путь к вступлению в Европейский союз и НАТО.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала жителей Македонии голосовать за изменение названия страны, что открыло бы путь к вступлению в Европейский союз и НАТО. Об этом Меркель заявила по прибытии в столицу Македонии Скопье для переговоров с премьер-министром Зораном Заевым, передает "Радио Свобода".

"Это исторический шанс, который поколение имеет лишь один раз. Не оставайтесь дома: воспользуйтесь демократичной возможностью сказать то, что вы думаете о будущем своей страны", - сказала Меркель.

Визит Меркель проходит после поездки в Скопье Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 6 сентября и австрийского канцлера Себастьяна Курца на следующий день.

30 сентября жители Македонии будут голосовать на референдуме, отвечая на вопрос: "выступаете Ли вы за членство в НАТО и Европейском союзе и принятия согласованной названия между Республикой Македония и Грецией?"

Референдум о переименовании Македонии назначен на 30 сентября.

Напомним, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Македония будет приглашена к переговорам о вступлении в НАТО сразу же после окончательного разрешения вопроса с переименованием страны. Столтенберг заявил, что недавнее соглашение страны с Грецией об изменении названия на Северную Македонию и конец многолетнего спора было "историческим соглашением, которое предоставляет историческую возможность" для Скопье вступить в НАТО.

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Новости мира, Ангела Меркель, Германия, Европа, Македония, мир, Политика.
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