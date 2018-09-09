Меркель призвала македонцев голосовать за изменение названия страны

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала жителей Македонии голосовать за изменение названия страны, что открыло бы путь к вступлению в Европейский союз и НАТО. Об этом Меркель заявила по прибытии в столицу Македонии Скопье для переговоров с премьер-министром Зораном Заевым, передает "Радио Свобода".

"Это исторический шанс, который поколение имеет лишь один раз. Не оставайтесь дома: воспользуйтесь демократичной возможностью сказать то, что вы думаете о будущем своей страны", - сказала Меркель.

Визит Меркель проходит после поездки в Скопье Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 6 сентября и австрийского канцлера Себастьяна Курца на следующий день.

30 сентября жители Македонии будут голосовать на референдуме, отвечая на вопрос: "выступаете Ли вы за членство в НАТО и Европейском союзе и принятия согласованной названия между Республикой Македония и Грецией?"

Референдум о переименовании Македонии назначен на 30 сентября.

Напомним, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Македония будет приглашена к переговорам о вступлении в НАТО сразу же после окончательного разрешения вопроса с переименованием страны. Столтенберг заявил, что недавнее соглашение страны с Грецией об изменении названия на Северную Македонию и конец многолетнего спора было "историческим соглашением, которое предоставляет историческую возможность" для Скопье вступить в НАТО.