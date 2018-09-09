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Канцлер Австрии: Мир в Европе возможен только с Россией, а не вопреки ей

Себастьян Курц
06:58 Сегодня Телеграф
Европейская правда

Новости мира: Курц отметил, что он различает две вещи: это необходимая реакция на нарушение международного права и необходимость держать открытыми каналы диалога.

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступает за необходимость держать открытыми каналы диалога с Россией, чтобы обеспечить мир на европейском континенте.

Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью журналу Der Spiegel, отвечая на вопрос о подорванном доверие к Вене из-за решения пригласить на свадьбу главы МИД Карин Кнайссль президента РФ Владимира Путина.

"Наша политическая позиция по России не изменилась", - отметил он. Курц напомнил, что в июне были продолжены санкции ЕС против РФ. "Это решение, которое мы естественно поддержали. Несмотря на это после свадьбы у меня был рабочий разговор с российским президентом", - сказал Курц.

Курц отметил, что он различает две вещи: первое - это необходимая реакция на нарушение международного права, второе - необходимость держать открытыми каналы диалога.

"Ведь мир на нашем континенте можно обеспечить только вместе с Россией, а не вопреки ей", - сказал он, добавив, что при этом об Украине не забудут. "Положительные отношения с Украиной так же важны для нас. Я только что подтвердил это президенту Петру Порошенко в Киеве".

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Новости мира, Австрия, Европа, Канцлер Австрии, Новости политики, Россия, РФ, Себастьян Курц.
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