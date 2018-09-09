Приштина после давления ЕС и США согласовала визит президента Сербии

Приштина в результате давления ЕС и США согласовала первоначальный план визита президента Сербии Александара Вучича в Косово, который включал посещение района Газиводе на севере страны.

Об этом сообщает сербская телерадиокомпания РТС со ссылкой на заявление главы МИД Косово Баджета Пацоли.

"Визит одобрен, решение об этом было принято полчаса назад", - сказал он вечером 7 сентября.

При этом министр добавил, что после давления ЕС и США "у Косово не было иного выбора".

"Мы пересмотрели запрос и первоначальный план был одобрен, согласно правилам визитов высших должностных лиц в рамках Брюссельского соглашения", - заявили позже в правительстве Косово.

Ранее Приштина не позволяла Вучичу посетить район Газиводе в рамках его визита в Косово и Метохию.

Напомним, Вучич в пятницу отказался от переговоров в Брюсселе с президентом Косово Хашимом Тачи. По мнению Сербии, сделали невозможным проведение встречи "угрозы, аферы и ложь" со стороны косовских албанцев.

Могерини после встречи с обоими лидерами заявила об отсутствии прорыва в процессе нормализации напряженных отношений между Сербией и Косово.