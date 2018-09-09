Высшие офицеры НАТО собрались в Риге

С воскресенья в Риге в Латвийской национальной академии обороны проходят учения НАТО "Steadfast Pyramid 2018" и "Steadfast Pinnacle 2018", в которых участвуют 58 старших и высших офицеров стран НАТО и Финляндии, сообщили BNS в отделе прессы Министерства обороны республики.

Цель учений - усовершенствовать навыки высших офицеров и командиров в планировании и руководстве объединенными операциями. Во время учений будет разыгран сценарий, включающий в себя операции по коллективной обороне. Учения "Steadfast Pyramid" и "Steadfast Pinnacle" проводятся в Латвии с 2011 года. В этом году они продлятся до 21 сентября.