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Британия обвиняет Россию в кибератаках

Кибератака
13:15 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Глава центра кибернетической безопасности Великобритании Кайран Мартин обвинил Россию в массовых кибератаках.

Россия провела серию кибератак на энергетические сети, телекоммуникационную систему и медиа Соединенного Королевства в рамках секретной кибернетической войны РФ против Великобритании. Об этом сообщает Ukdaynews со ссылкой на шефа британского Национального центра кибернетической безопасности Кайрана Мартина.

"С тех пор, как Центр кибернетической безопасности был создан в Великобритании в октябре 2016 года, он зафиксировал неоднократные российские кибератаки на жизненно важную британскую инфраструктуру, в частности энергетические сети с целью подрыва международной системы", - заявил К. Мартин. Правда, эти атаки не имели успеха. Британские правительственные источники говорят о прямой ответственности российского ГРУ за упомянутые кибератаки и активный кибершпионаж.

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Новости мира, Великобритания, Гру, Кайран Мартин, Кибератаки, Россия.
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