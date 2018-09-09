ДТП с президентом Молдовы: Додона выписали из больницы, но его мать серьезно пострадала

Мать главы Молдовы Игоря Додона серьезно пострадала в ДТП с президентским кортежем.

Об этом сообщает Блокнот.

"Авария произошла на трассе Унгены – Кишинев, возле города Страшены. Совершавший обгон машины грузовик выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль президента Молдовы и джип Службы государственной охраны. В результате столкновения автомобиль главы государства и джип перевернулись. В аварии серьезно пострадала мать Игоря Додона. Она была госпитализирована", - отмечается в сообщении.

Кроме того, врач больницы скорой помощи Кишинева Михай Чекан сообщил журналистам, что Додон, пострадавший в дорожной аварии в воскресенье, был выписан из больницы после оказания первой медицинской помощи.

"Президент был доставлен в больницу после аварии. Он жаловался на боли в результате ушибов, которые получил при аварии. После оказания первой помощи, он отправился домой", - сказал медик

Глава государства сообщил, что ему помощь врачей не потребовалась.

Автомобили получили повреждения. Патрульные перенаправляют транспорт в объезд.

Как стало известно, выехавший на встречку грузовик принадлежит частной птицефабрике. Он перевозил мясо.