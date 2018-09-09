Вучич заявил, что стремится к компромиссу с Косово

Президент Республики Сербия Александар Вучич в воскресенье подчеркнул, что по-прежнему решительно настроен достичь с властью Косово компромисс, который бы позволил обеим странам вступить в Европейский Союз.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление Вучича в Косовской Митровице перед местным сербским населением.

"Я приехал сюда сказать вам, что в дальнейшем мы должны найти компромисс с албанцами, хотя нам и придется многим пожертвовать. Мы хотим быть частью ЕС, косовские албанцы хотят безвиз с ЕС. И, чтобы достичь этого, мы должны жить рядом друг с другом", - обратился Вучич к собравшимся в Косовской Митровице.

Как сообщалось, сербский президент 8-9 сентября находится с визитом в Косово, посещая сербские общины на севере. В воскресенье возле села Бане местные албанские ветераны заблокировали дорогу и не пропустили Вучича, требуя от него извинений за войну 1998-1999 годов. После этого инцидента президент Сербии вернулся в Митровицу, где и выступил с этим заявлением.

В последние несколько лет переговоры между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС значительно активизировались, однако компромисс еще так и не найден.

Сербия официально не признает независимость Косово, провозглашенную в 2008 году. Обе страны стремятся стать членами ЕС, но для этого они должны разрешить территориальные споры.