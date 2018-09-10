На выборах в Швеции победили социал-демократы

На парламентских выборах в Швеции победу одержала правящая Социал-демократическая партия, получив, впрочем, несколько меньше голосов, чем на предыдущих выборах 2014 года.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Sveriges Radio.

Так, социал-демократы набрали 28,4% (31% в 2014 году). В целом левоцентристский блок, который включает в себя Социал-демократическую, Зеленую и Левую партии, набирает 40,6% голосов.

Немного меньше получил правоцентристский Альянс, который включает Умеренную партию центристов, христианских демократов и либералов) – 40,3%.

Это означает, что в парламенте левые будут иметь лишь на одно место больше, чем правоцентристский блок.

Умеренная партия, которая получила почти 20% голосов, лишь незначительно опередила ультраправую антимиграционную партию "Шведские демократы", получившую поддержку 17,6% избирателей. В сравнении с выборами 2014 года националисты получили на 5 процентных пунктов больше.

"Я очень доволен, но нужно сохранять скромность. Я знаю, среди "Шведских демократов" есть те, кто надеялся на лучший результат. Но теперь мы среди крупных партий, и мы готовы взять на себя ответственность, чтобы предотвратить политический хаос", - сказал председатель "Шведских демократов" Джимми Акессон.

Лидер Умеренной партии Ульф Кристерссон в свою очередь призвал премьер-министра Стефана Левена подать в отставку.

"Моей целью является формирование нового правительства, котороевозьмет ответственность на себя", - сказал он.

Сейчас политические обозреватели не берутся прогнозировать, каким будет состав нового правительства Швеции.

Окончательные результаты голосования ожидаются раньше среды.