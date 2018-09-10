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В ЕС заявили, что обстановка в Молдове остается сложной

Флаг ЕС
20:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay.com

Новости мира: В Евросоюзе считают, что Молдова не соблюдает принципы правового государства.

Решение Верховного суда Молдовы о непризнании итогов голосования на выборах мэра Кишинева, а также отсутствие транспарентности при принятии решения выслать из страны турецких граждан, противоречат условиям имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Такое мнение высказала руководитель отдела политических и экономических отношений Делегации ЕС в Молдове Урсула Паллаш во время презентации Отчета о реализации Соглашения об ассоциации "РМ-ЕС".

"Несмотря на достигнутые результаты в сфере реформирования банковской системы и энергетического сектора, обстановка в Молдове остается сложной, и она не способствует успешной имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС", - отметила Паллаш.

По ее словам, наблюдается определенный регресс в области соблюдения принципов правового государства и верховенства закона. В частности, Паллаш напомнила о недавнем решении Верховного суда Молдовы об отмене итогов голосования на выборах мэра Кишинева, а также о нетранспарентности при принятии Молдовой решения о высылке из страны 7 турецких граждан, что противоречит принципам уважения прав и свобод человека.

Особую обеспокоенность она выразила в связи с отсутствием в последнее время ощутимых результатов в расследовании дела о хищении более миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.

Паллаш обратила внимание и на то, что Молдова должна уделять больше внимания эффективности взаимодействия власти с гражданским обществом, что может существенно укрепить демократические принципы в стране.

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Все по теме:

Новости мира, Выборы мэра Кишинева, ЕС, Молдова, Соглашение об ассоциации с ЕС, Урсула Паллаш.
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