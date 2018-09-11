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СМИ: В одном из отелей Парижа ограбили принцессу из Саудовской Аравии

Гостиница Ritz
03:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Саудовская принцесса заявила о краже драгоценностей на общую сумму 800 тысяч евро из её номера гостиницы Ritz в Париже.

В центре Парижа в гостинице Ritz из номера саудовской принцессы похитили драгоценности на общую сумму 800 тысяч евро.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в полиции.

"Саудовская принцесса заявила о краже драгоценностей на общую сумму 800 тысяч евро из её номера гостиницы Ritz в Париже", - говорится в сообщении.

Женщина, имя которой не называется, сказала, что драгоценности были украдены днем в прошлую пятницу. Полицейские не выявили никаких признаков взлома.

По словам женщины, драгоценности не хранились в сейфе, который был в номере.

Представители гостиницы отказались от комментариев относительно инцидента.

Следует отметить, что это уже вторая громкая кража в этой гостинице Парижа за этот год. В январе пять мужчин с топорами разбили витрину ювелирного магазина на первом этаже гостиницы Ritz и похитили драгоценности. Троих грабителей арестовали. Другим двум удалось скрыться на мопеде.

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Новости мира, Новости Европы, Ограбление, Отель, Париж, Происшествия, Саудовская принцесса, Франция.
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