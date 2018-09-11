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Италия хочет сократить взносы в ООН

Мигранты в Италии
11:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Отношения ООН и Италии ухудшились из-за спора относительно мигрантов, теперь правительство Италии может сократить свои взносы в ООН.

Правительство Италии может уменьшить взносы в Организации Объединенных Наций из-за спора относительно мигрантов. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на министра внутренних дел и вице-премьер-министра Италии Маттео Сальвини.

"Министр внутренних дел и вице-премьер-министр Маттео Сальвини заявил в понедельник, что Италия рассмотрит сокращение финансирования ООН (из-за мигрантов)", - говорится в сообщении. Сальвини добавил, что итальянское правительство ежегодно переводит более 100 миллионов евро на счета ООН, и поэтому считает необходимым проверить целесообразность использования средств. Кроме того, он заявил, что может назвать много стран, куда международной организации лучше бы было отправить мониторинговую миссию перед Италией. Ранее новый верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что организация хочет направить мониторинговую миссию в Италию из-за сообщения о многочисленных нападениях в стране на мигрантов африканского происхождения и цыган.

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Новости мира, Взносы, Европа, Италия, Мигранты, ООН.
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