Стало известно о причастности разведки МI6 к делу в Солсбери

Как сообщают источники в британской разведке, российские агенты ГРУ, совершившие покушение на Сергея и Юлию Скрипалей, были установлены благодаря российскому шпиону с кодовым именем Аполло (с англ. Apollo), недавно завербованному MI6 в Риме только через несколько недель после атаки в Солсбери.

Об этом передает УНН со ссылкой на Express.

По информации издания, несмотря на то что агент Аполло занимал должность в посольстве России, его реальная работа заключалась в том, чтобы собирать секретную информацию о НАТО.

Источники утверждают, что агента завербовали после того, как тот выразил убеждение, что Путин настроен разжечь конфликт с Западом.

На прошлой неделе отставной агент MI6 заявил, что Аполло разоблачили в начале апреля и доставили в Великобританию. Он оказывал офицерам секретной разведки "широкий спектр рутинной и конфиденциальной информации" о глобальной шпионской сети в Москве.

Ему также было показано изображение агентов ГРУ, известных под именами Александр Петров и Руслан Боширов, которых Скотланд-Ярд ищет по подозрению в отравлении Скрипалей. Аполло назвал разведке их настоящие имена и личные данные.

Хотя россияне были идентифицированы еще на ранних стадиях расследования, информация о них была распространена лишь на прошлой неделе.

"Мы знаем, что они были в Германии, неоднократно во Франции и в Нидерландах. Петров ранее сам посещал Великобританию. Идея заключалась в том, чтобы увидеть, не оставят ли они Россию после Солсбери. Мы были готовы. Мы сообщили около восьми стран, но в это время было принято решение не распространять красные сообщения по "Интерполу", так как некоторые страны обнародуют эти данные", - рассказал источник.