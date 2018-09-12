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Македонию посетит министр обороны США

Пентагон
09:17 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: США обеспокоены "возможным вмешательством Москвы" в проведение референдума в Македонии, поэтому глава Пентагона совершит визит в страну накануне референдума.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил во вторник, 11 сентября, о планах посетить Македонию накануне референдума, который может открыть для этой страны путь к вступлению в Евросоюз и НАТО. Как передает DW.com, визит назначен на конец текущей недели.

"Я еду туда, чтобы очень ясно дать понять, что мы на стороне македонского народа", - подчеркнул глава Пентагона. В то же время он выразил обеспокоенность по поводу возможных попыток вмешательства Москвы в ход голосования в Македонии. "Я обеспокоен этим. Те злонамеренные действия, что Россия практиковала от Эстонии до США, от Украины теперь и до Македонии, - она всегда адаптировала свою тактику к конкретной ситуации и всегда делала это вне всяких моральных принципов", - отметил Д. Мэттис.

На 30 сентября в Македонии назначен референдум о смене названия страны на "Республика Северная Македония". Этот шаг позволит уладить многолетний спор с Грецией. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония. Афины, опасаясь территориальных претензий от соседнего государства в случае закрепления за ним именования "Македония", блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО.

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Новости мира, Греция, Македония, Референдум, Россия, США.
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