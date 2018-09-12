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США планируют расширить военное присутствие в Греции

Американская армия
09:40 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Американская армия намерена использовать территорию Греции как плацдарм в Восточном Средиземноморье, разместив тут воздушные и военно-морские базы.

Американские военные ведут переговоры о расширении своего присутствия в Греции, в том числе более широкого использования в стране воздушных и военно-морских баз, сигнализируя о возможном продвижении к восточному Средиземноморью в условиях растущей напряженности в отношениях с Турцией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает УНН.

По словам американских чиновников, есть и геополитические, и географические факторы, которые делают Грецию привлекательным местом для военных США. Политически отношения США и Греции находятся на "высоком" уровне, и обе страны обеспокоены своим партнером по НАТО, заявили чиновники в Турции и США. Географически, Греция имеет идеальный климат для обучения на протяжении всего года и тут есть как греческие базы, так и базы НАТО.

Американские чиновники сообщили, что видят возможность для более широкого использования греческих объектов и для размещения здесь большего количества войск на временной основе. Чиновники подчеркнули, что переговоры, которые возглавляет главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Кертис Скаперротти, являются предварительными, и предложений о постоянном размещении войск или техники нет. В случае расширения присутствия в Греции США не намерены отказываться от эксплуатации авиабазы Инджирлик.

Греческие дипломаты прямо не говорили о переговорах о военном сотрудничестве, но отметили, что страна расположена стратегически и уже достигла целевого показателя расходов на оборону НАТО в размере 2% от валового внутреннего продукта. Этот регион также находится в центре внимания других крупных держав. Китай расширил свое присутствие в восточном Средиземноморье, и Россия использует Сирию для своей деятельности в регионе. Греция также имеет давние отношения с Россией. Несмотря на это, Греция является "довольно неплохой ставкой", сказал один из американских чиновников.

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Новости мира, Базы, Греция, НАТО, США, Турция.
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