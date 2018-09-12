День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 12.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Волкер отреагировал на объявленные "выборы" на Донбассе
Волкер отреагировал на объявленные "выборы" на Донбассе
Новости: Итоги 11 сентября: опасные болезни, завещание Сенцова и миллионы Денисовой
Итоги 11 сентября: опасные болезни и миллионы Денисовой
Новости: Сегодня женская сборная Украины стартует в отборе на Евро-2019
Сегодня женская сборная Украины стартует в отборе на Евро-2019
Новости: "Модель XL" 2 сезон: чем порадовал 2 выпуск проекта (Видео)
"Модель XL" 2 сезон: чем порадовал 2 выпуск проекта (Видео)
X

МИД Польши убрало с руководящих должностей коммунистов и выпускников МГИМО

Яцек Чапутович
09:32 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: МИД Польши уволило с руководящих должностей всех выпускников МГИМО.

В МИД Польши почти на 100% изменены дипломаты на руководящих должностях. Сейчас на них нет тех, кто сотрудничал с коммунистическими спецслужбами, или были выпускниками Московского института международных отношений (МГИМО).

Об этом во время выступления в дипломатической академии в Варшаве заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, информирует Interia.pl.

"Можно сказать, что руководящие кадры министерства изменены на 100%. На руководящих должностях в МИД или за рубежом нет сейчас лиц, которые были бы в списках сотрудников коммунистических спецслужб или были выпускниками московского МГИМО", - заявил Чапутович.

Он проинформировал, что с ноября 2015 года, когда к власти пришла "Партия и Справедливость" (PiS), уже заменены или в ближайшее время будут заменены 86 из 101 посла, 28 из которых с февраля этого года, когда он стал министром. Изменения касались также 111 должности директоров и вице-директоров департаментов в министерстве, 46 из которых были заменены с февраля этого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, МГИМО, МИД Польши, Польша, Яцек Чапутович.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Стало известно о причастности разведки МI6 к делу в Солсбери Италия хочет сократить взносы в ООН Европарламент хочет наказать Венгрию

Последние новости

Мама Меган Маркл записалась на курсы по уходу за новорожденными Теракт на акции протеста в Афганистане: Число жертв возросло до 68 человек Прически 2018: варианты лучших стрижек на осень
Сегодня читают
01 Наставник сборной Хорватии - об унизительном поражении против Испании
02 Невероятная авария с совершенно неожиданным концом (Видео)
03 В Крыму произошло землетрясение
04 В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке
05 Стало известно о причастности разведки МI6 к делу в Солсбери
Новости сегодня
10:29 Инфляция в августе близка к прогнозу НБУ: Инфляционное давление остается высоким
10:27 Динамо призывает фанов поддержать команду в Лиге Европы
10:26 ООН озабочена ситуацией в Идлибе
10:25 В 2019 году пройдет семь фестивалей Формулы 1
10:24 Сегодня Катя Осадча празднует свой день рождения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Ситуация на Донбассе: Украина понесла потери
Ситуация на Донбассе: Украина понесла потери
Новости: Курс валют от НБУ: гривня продолжает укрепляться
Курс валют от НБУ: гривня продолжает укрепляться
Новости: Сегодня Верховный суд РФ огласит окончательный приговор Сущенко
Сегодня суд РФ огласит окончательный приговор Сущенко
Новости: Рецепт дня: сливовый пирог с сахарной посыпкой
Рецепт дня: сливовый пирог с сахарной посыпкой
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь