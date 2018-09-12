МИД Польши убрало с руководящих должностей коммунистов и выпускников МГИМО

В МИД Польши почти на 100% изменены дипломаты на руководящих должностях. Сейчас на них нет тех, кто сотрудничал с коммунистическими спецслужбами, или были выпускниками Московского института международных отношений (МГИМО).

Об этом во время выступления в дипломатической академии в Варшаве заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, информирует Interia.pl.

"Можно сказать, что руководящие кадры министерства изменены на 100%. На руководящих должностях в МИД или за рубежом нет сейчас лиц, которые были бы в списках сотрудников коммунистических спецслужб или были выпускниками московского МГИМО", - заявил Чапутович.

Он проинформировал, что с ноября 2015 года, когда к власти пришла "Партия и Справедливость" (PiS), уже заменены или в ближайшее время будут заменены 86 из 101 посла, 28 из которых с февраля этого года, когда он стал министром. Изменения касались также 111 должности директоров и вице-директоров департаментов в министерстве, 46 из которых были заменены с февраля этого года.