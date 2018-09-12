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СМИ: В британском парламенте обсуждают отставку Мэй

Тереза Мэй
11:01 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Британские парламентарии. недовольные политикой Терезы Мэй, обсудили возможность отставки премьер-министра.

Около 50 британских парламентариев-консерваторов провели встречу, на которой обсудили отставку премьер-министра Терезы Мэй. Главная причина недовольства нынешним премьером — это отсутствие четкого плана и условий по выходу Британии из Евросоюза. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, для отставки Мэй необходимо набрать 48 заявлений от парламентариев с требованием вынести вотум недоверия премьеру. Источники телеканала утверждают, что в настоящий момент этот вопрос координируется, он может быть поднят публично в течение нескольких недель.

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Новости мира, Великобритания, Консерваторы, Отставка, Парламент, Тереза Мэй.
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