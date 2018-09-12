Чапутович видит перспективу для Украины в НАТО

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает положительными заявления Североатлантического альянса о развитии отношений НАТО с Грузией и Украиной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио. Так, Я. Чапутович обсудил с руководителями внешнеполитических ведомств Румынии Теодором Мелескну и Турции Мевлютом Чавушолгу вызовы, стоящие перед союзниками НАТО "на Ближнем Востоке, на Западных Балканах и на Востоке".

"Для наших государств НАТО является основой безопасности. Единство и сила Альянса - это очень большая ценность", - сказал Чапутович после встречи. "Единство союзников было продемонстрировано благодаря решениям на саммитах в Ньюпорте, Варшаве и Бухаресте", - добавил министр иностранных дел Польши.

Я. Чапутович также отметил, что в связи с дестабилизацией, хранящейся в "ближайшем соседстве", позитивным сигналом является "подтверждение НАТО предыдущих заявлений о развитии сотрудничества с Грузией и Украиной, а также перспектив членства для этих государств в Альянсе".