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Чапутович видит перспективу для Украины в НАТО

Йенс Столтенберг и Петр Порошенко
13:25 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: По мнению главы польского МИД Яцека Чапутовича отношения Украины и НАТО развиваются положительно.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает положительными заявления Североатлантического альянса о развитии отношений НАТО с Грузией и Украиной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио. Так, Я. Чапутович обсудил с руководителями внешнеполитических ведомств Румынии Теодором Мелескну и Турции Мевлютом Чавушолгу вызовы, стоящие перед союзниками НАТО "на Ближнем Востоке, на Западных Балканах и на Востоке".

"Для наших государств НАТО является основой безопасности. Единство и сила Альянса - это очень большая ценность", - сказал Чапутович после встречи. "Единство союзников было продемонстрировано благодаря решениям на саммитах в Ньюпорте, Варшаве и Бухаресте", - добавил министр иностранных дел Польши.

Я. Чапутович также отметил, что в связи с дестабилизацией, хранящейся в "ближайшем соседстве", позитивным сигналом является "подтверждение НАТО предыдущих заявлений о развитии сотрудничества с Грузией и Украиной, а также перспектив членства для этих государств в Альянсе".

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Новости мира, МИД, НАТО, Польша, Украина, Яцек Чапутович.
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