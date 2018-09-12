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Во Франции задержали веганов, совершавших нападения на мясные магазины

Полиция
13:39 Сегодня Телеграф

Новости мира: Во Франции задержали шестерых веганов за нападения на магазины мясников.

Во французском Лилле задержали шесть веганских активистов в связи с нападениями на магазины мясников ранее в этом году.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на канал BFMTV.

Подозреваемые были задержаны в понедельник и во вторник, они являются участниками веганского движения.

Их подозревают в причастности к серии нападений в Лилле в период между 15 мая и 3 августа.

Злоумышленники забрасывали магазины искусственной кровью, били витрины, оставляли надписи.

Расследование началось после того, как лидер профсоюза мясников Жан Франсуа Гиярд обратился в Министерство внутренних дел Франции с требованием обеспечить нормальные условия для работы в индустрии.

Ранее сообщалось, что городской совет французского Кале отменил фестиваль веганов, запланированный на 8 сентября, из-за "крайне агрессивных угроз" охотников и производителей мясной продукции.

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Новости мира, Веганы, Лилль, Нападение, Франция.
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