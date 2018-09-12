Министр здравоохранения Испании ушла в отставку из-за плагиата в дипломе

Министр здравоохранения Испании ушла в отставку из-за скандала с плагиатом в ее дипломной работе.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Кармен Монтон объявила о своей отставке поздно вечером во вторник - через день после того, как новостной сайт elDiario.es опубликовал информацию о найденном в ее дипломной работе плагиате. Работа Монтон по гендерным исследованиям содержала фрагменты текста, скопированные с веб-сайтов и других работ.

Монтон стала вторым министром правительства социалиста Педро Санчеса, который ушел с должности после принесения присяги 7 июня.

Отставка Монтон провоцирует кризис правительства, имеющего низкую поддержку парламента.

Эта отставка также оказывает давление на лидера оппозиции Пабло Касадо, который получил ученую степень в том же университете и сейчас находится под следствием.