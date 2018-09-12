День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 12.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: На дорогах Украины хотят внедрить шумовую и световую разметки
На дорогах Украины хотят внедрить шумовую и световую разметки
Новости: Суд Киева назначил присяжных по делу об убийстве Вороненкова
Суд Киева назначил присяжных по делу об убийстве Вороненкова
Новости: Легендарный Джордж Веа сыграл за сборную, будучи президентом Либерии
Легендарный Джордж Веа сыграл за сборную, будучи президентом Либерии
Новости: Кайли Дженнер рассказала о проблемах после родов
Кайли Дженнер рассказала о проблемах после родов
X

Министр здравоохранения Испании ушла в отставку из-за плагиата в дипломе

Кармен Монтон
14:32 Сегодня Телеграф

Новости мира: Испанский министр ушла в отставку из-за плагиата в дипломе.

Министр здравоохранения Испании ушла в отставку из-за скандала с плагиатом в ее дипломной работе.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Кармен Монтон объявила о своей отставке поздно вечером во вторник - через день после того, как новостной сайт elDiario.es опубликовал информацию о найденном в ее дипломной работе плагиате. Работа Монтон по гендерным исследованиям содержала фрагменты текста, скопированные с веб-сайтов и других работ.

Монтон стала вторым министром правительства социалиста Педро Санчеса, который ушел с должности после принесения присяги 7 июня.

Отставка Монтон провоцирует кризис правительства, имеющего низкую поддержку парламента.

Эта отставка также оказывает давление на лидера оппозиции Пабло Касадо, который получил ученую степень в том же университете и сейчас находится под следствием.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Диплом, Испания, Кармен Монтон, Плагиат.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

США планируют расширить военное присутствие в Греции МИД Польши убрало с руководящих должностей коммунистов и выпускников МГИМО Македонию посетит министр обороны США

Последние новости

Настя Каменских трогательно поздравила подругу с Днем рождения МОЗ будет оплачивать операции по трансплантации почек Верховный суд окончательно признал законной ликвидацию банка "Юнисон"
Сегодня читают
01 Девочка, отравившаяся в лагере под Киевом, умерла
02 Начни день с позитива: утренние анекдоты 12 сентября
03 Граждан Украины предостерегают от посещения США
04 Оля Полякова поздравила мужа с годовщиной свадьбы
05 Наставник сборной Хорватии - об унизительном поражении против Испании
Новости сегодня
15:44 Презентация Apple 2018: чем будут удивлять новинки
15:44 Меркель: Проблема мигрантов для ЕС сложнее, чем финкризис 10 лет назад
15:32 Марадона начал работу в Мексике
15:32 Диетологи назвали лучший напиток для похудения
15:28 Экспорт пальмового масла в ЕС вырос
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве подозревают случай лихорадки Западного Нила
В Киеве подозревают случай лихорадки Западного Нила
Новости: Украинцев "косит" опасная болезнь: Минздрав озвучил число жертв
Минздрав озвучил число жертв от ботулизма
Новости: Евростат проанализировал цены в ЕС
Евростат проанализировал цены в ЕС
Новости: Apple iPhone X 2018 лишится сканера
Apple iPhone X 2018 лишится сканера
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь