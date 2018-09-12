На Венгрию наложат санкции

Во время напряженного голосования в Европейском парламенте большинство евродепутатов поддержали предложение о введении санкций против Венгрии, передает УНН со ссылкой на DW. Члены Европарламента в среду не поддержали правительство Венгрии, которое обвиняется в подрыве демократии и несоблюдении основных ценностей Европейского Союза.

Евродепутаты проголосовали за активацию статьи 7 против правительства премьер-министра Виктора Орбана, что может привести к потере Венгрией своих прав принимать участие в голосовании в ЕС. По информации издания, голосование не принесет немедленного наказания Венгрии, но это открывает двери для введения санкций. Теперь предложение будет передано на рассмотрение главам 28 государств-членов ЕС для утверждения. Однако, нужно единогласное голосование, чтобы приостановить право Венгрии на голосование и начать введение санкции - это шаг, который может быть заблокирован Польшей, отмечает издание.

Статья 7 Договора о ЕС предусматривает, в частности, ограничение прав страны-члена европейского сообщества, в том числе права голоса, в связи с нарушением условий договора или несоблюдением ценностей. В мае прошлого года в Европарламенте приняли резолюцию с призывом наложить санкции на Венгрию. Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз своими действиями пытается "шантажировать" венгерское правительство через антимиграционный курс последнего.