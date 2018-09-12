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Отравление в Солсбери: Британия назвала объяснения России "обманом и ложью"

Солсбери
16:31 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Британии назвали ложью объяснение РФ об отравлении в Солсбери.

Попытки Великобритании получить объяснения от России по поводу отравления бывшего российского шпиона в Солсбери всегда натыкались на запутанность и ложь, и ситуация не меняется.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Президент России Владимир Путин сегодня заявил, что Россия знает настоящие имена двух мужчин, обвиняемых британскими прокурорами в попытке отравить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, и они являются гражданскими людьми, не причастными к криминалу.

"Эти люди - офицеры российской военной разведки, ГРУ... Правительство раскрыло роль ГРУ, его оперативников и его методы, эта позиция поддерживается нашими международными союзниками", - сказал пресс-секретарь журналистам.

"Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте, но они ответили обманом и ложью. Я не вижу ничего, чтобы предположить, что это изменилось", - добавил он.

Напомним, британские прокуроры 5 сентября назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это - Александр Петров и Руслан Боширов.

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Новости мира, Великобритания, Новичок, Россия, Солсбери, Тереза Мэй.
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