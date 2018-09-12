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Грузия собирается отказаться от пластиковых пакетов

Пластиковый пакет
17:53 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: Грузия объявила об отказе от одноразовых полиэтиленовых пакетов.

В Грузии с 1 октября с целью снижения загрязнения окружающей среды запретят производство, импорт и реализацию полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон.

Об этом на пресс-конференции в среду сообщил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, сообщает Европейская правда со ссылкой на "Новости-Грузия".

Кроме того, в рамках новой политики охраны окружающей среды правительство Грузии с апреля 2019 года запретит производство, импорт и реализацию полиэтиленовых пакетов любой толщины. Будет разрешено производить, импортировать и реализовать только биоразлагаемые пакеты.

Главная цель этих изменений - снижение загрязнения окружающей среды и поощрение экологически чистых инициатив.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отметил, что нововведение поэтапно обеспечит максимальное изъятие из употребления одноразовых полиэтиленовых пакетов.

"Окружающая среда больше всего загрязняется именно продуктами из пластика, особенно это касается широко распространенных пластиковых пакетов. Эта проблема остро стоит в Грузии. Соответственно, в рамках нашей зеленой экономики и политики по охране окружающей среды наше правительство приняло регуляции, которые вступят в силу с 1 октября 2018 года и поэтапно обеспечат максимальное изъятие из употребления одноразовых пакетов", - сказал Бахтадзе.

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Новости мира, Грузия, Леван Давиташвили, Мамука Бахтадзе, Пластиковые пакеты.
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