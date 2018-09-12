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Правительство Грузии приняло решение отказаться от одноразовых полиэтиленовых пакетов

Полиэтиленовые пакеты
21:35 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: С целью снижения загрязнения окружающей среды с 1 октября текущего года запрещается производство, импорт и реализация полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон.

Правительство Грузии в рамках "зеленой экономики" и политики по охране окружающей среды приняло решения, которые имеют поэтапно обеспечить максимальное извлечение из употребления одноразовых пакетов. Об этом сегодня на брифинге заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, передает УНН со ссылкой на "Грузия Online".

По словам премьера, правительство активно развивает политику зеленой экономики. Первый этап изъятия из употребления одноразовых полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон начнется с 1 октября, а с первого апреля следующего года будет запрещено производство, импорт и реализацию любых полиэтиленовых пакетов. 

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"Как известно, в последние годы весь мир объявил борьбу использованию упаковочного материала, изготовленного из пластика. Окружающую среду больше загрязняют именно продуктами из пластика, особенно это касается широко распространенных т.н. пластиковых пакетов. Эта проблема остро стоит в Грузии. Соответственно, правительство Грузии, в рамках нашей зеленой экономики и политики по охране окружающей среды, приняло регуляции, которые будут задействованы уже с 1 октября 2018 года и поэтапно обеспечат максимальное извлечение из употребления одноразовых пакетов", - отметил Бахтадзе.

Напомним, в Грузии с 1 октября с целью снижения загрязнения окружающей среды запретят производство, импорт и реализацию полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон.

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Новости мира, Грузия, Полиэтиленовые пакеты в Грузии, Правительство Грузии.
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