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В ЕС одобрили новые требования к авторскому праву в Интернете‍

Европарламент
05:01 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Европарламент 12 сентября принял с поправками директиву об авторском праве в интернете, которая была отклонена в июле.

Против принятия закона несколько лет велась кампания - в первую очередь, из-за 11-й статьи о "налоге на ссылки" и 13-й статьи об ответственности онлайн-платформ за пользовательский контент.

Об этом говорится в сообщении Европарламента.

В финальной версии директивы прописано, что "налог на ссылки" не должны будут платить небольшие платформы и что он не будет распространяться на "простую публикацию гиперссылок" на статьи. Проектов вроде "Википедии" и Github нововведения также не должны коснуться, сказано в сообщении.

BBC News пишет, что парламентарии также отказались от предложения заставлять платформы автоматически удалять нарушающий авторское право контент.

В сообщении Европарламента говорится, что компании должны будут гарантировать, что при контроле за загрузками не будет фильтроваться контент, не нарушающий авторских прав.

"Изменения <…> нацелены на то, чтобы артисты, музыканты, сценаристы, а также журналисты и издатели, получали плату за свою работу, когда ее используют платформы вроде YouTube, Facebook или агрегаторы новостей вроде Google News", - заявили в Европарламенте.

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Новости мира, Авторское право в Интернете, Директива, Европарламент, ЕС.
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