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Чехия считает антироссийские санкции обоснованными

Санкции
07:31 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Власти Чехии обсудили антироссийские санкции и пришли к выводу, что они обоснованны и не подлежат отмене.

Санкции Европейского союза против России - оправданы и не подлежат отмене. Как пишет Radio Praha, к такому выводу во время совещания в Праге пришло верховное политическое руководство Чехии.

"Президент, премьер-министр, спикер нижней палаты парламента, а также министры обороны и иностранных дел пришли к выводу, что торговые санкции ЕС против России обоснованные и причины их введения остаются действительными", - говорится в материале.

Radio Praha добавляет, что это решение было принято, "несмотря на то, что президент Земан уже продолжительное время выступает против санкций, ссылаясь на их неэффективность".

Во время совещания был также затронут вопрос миграционной политики ЕС. "Руководство страны поддержало позицию Чехии против принятия мигрантов и подчеркнуло, что миграционный кризис должен быть решен в странах происхождения", - подытоживается в материале.

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Новости мира, Евросоюз, Прага, Россия, Санкции, Чехия.
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