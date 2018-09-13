Чехия перенесет свое израильское посольство в Иерусалим

Руководство Чехии одобрило план переноса посольства страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, передает в среду израильский телеканал "И24ньюс".

"Надеюсь, перенос посольства Чехии из Тель-Авива в Иерусалим будет осуществлен в три этапа", - цитирует телеканал слова чешского президента Милоша Земана.

"Первым шагом станет открытие почетного консульства (в Иерусалиме) в следующем месяце", - цитирует "И24ньюс" слова М.Земана. Затем, по его словам, в Иерусалим будут перемещены представительства чешских государственных учреждений по продвижению инвестиций, торговли и туризма. Отмечается, что решение по переносу посольства было принято на совещании М.Земана, главы правительства Чехии Андрея Бабиша, председателя нижней палаты парламента Радека Вондрачека, главы МИД Яна Гамачека и министра обороны Лубомира Метнара.

В 1980 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон об Иерусалиме, согласно которому признал этот город израильской столицей. Совет Безопасности ООН осудил этот закон. Однако в конце 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство. Это решение вызвало резкую критику международного сообщества. Вслед за США аналогичные шаги предприняли Гватемала и Парагвай, однако позже Парагвай отозвал это решение.