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Еврокомиссия настаивает на снятии погранконтроля на внутренних границах ЕС

Димитрис Аврамопулос
10:04 Сегодня Телеграф

Новости мира: Еврокомиссия требует прекратить пограничный контроль внутри ЕС.

Европейская комиссия настаивает на прекращении пограничного контроля внутри Европейского Союза.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос, передает Европейская правда со ссылкой на DW.

Контроль на внутренних границах в некоторых странах Шенгенского соглашения был введен с целью противодействия неконтролируемой нелегальной миграции. Это мероприятие противоречит принципам Шенгена и угрожает свободе передвижения европейских граждан. Теоретически отступление от правил не может продолжаться более двух лет.

По словам еврокомиссара, нужно "как можно быстрее вернуться к нормальному функционированию Шенгена". В Шенгенскую зону входят 22 страны ЕС, между которыми в обычном режиме нет пограничного контроля.

Аврамопулос планирует 13 сентября представить в Брюсселе детали предложения Еврокомиссии по миграционной политике. Еврокомиссар назвал Шенгенское соглашение "одним из величайших достижений европейской интеграции". Новые предложения будут способствовать защите соглашения, считает он.

"У нас нет намерения построить Европу-крепость", - отметил комиссар ЕС, добавив, что Европа является и останется местом, где каждый кто нуждается в помощи, сможет ее получить.

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Новости мира, Димитрис Аврамопулос, Еврокомиссия, ЕС, Погранконтроль, Шенген.
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