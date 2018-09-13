День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 13.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: 14 сентября суд изберет Владимиру Омеляну меру пресечения
14 сентября суд изберет Владимиру Омеляну меру пресечения
Новости: "Оппоблок" требует вернуть воду в Крым
"Оппоблок" требует вернуть воду в Крым
Новости: Украинец завоевал бронзовую медаль ЧМ по пулевой стрельбе
Украинец завоевал бронзовую медаль ЧМ по пулевой стрельбе
Новости: День программиста 2018: красивые подавления в стихах и прозе, забавные открытки
День программиста 2018: красивые подавления в стихах и прозе, забавные открытки
X

Задержали подозреваемого в краже королевских регалий Швеции

Королевские регалии Швеции
13:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Мужчину, которого подозревают в краже драгоценностей шведских королей, задержала полиция, королевские регалии пока не обнаружили.

Правоохранительные органы Швеции задержали мужчину, подозреваемого в краже драгоценностей короля Карла IX и его супруги, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе шведской прокуратуры. В документе отмечается, что подозреваемого задержали во второй половине дня в среду. При этом украденные королевские регалии пока не были обнаружены. Полиция продолжает их поиски, а также второго подозреваемого по этому делу.

В августе королевские драгоценности XVII века были украдены из собора города Стренгнес. Грабители похитили две короны - короля Карла IX и его жены Кристины, а также королевскую державу. Шведские СМИ сообщали, что воры скрылись с места преступления на велосипедах, после чего пересели на моторную лодку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Задержание, Корона, Полиция, Регалии, Швеция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Чехия считает антироссийские санкции обоснованными В ЕС одобрили новые требования к авторскому праву в Интернете‍ Правительство Грузии приняло решение отказаться от одноразовых полиэтиленовых пакетов

Последние новости

Смешные снимки от талантливых людей, которые умеют сделать правильный кадр Стрельба в Одессе: задержано 14 человек Наставник Хоффенхайма - о предстоящем матче против Шахтера в Лиги чемпионов
Сегодня читают
01 Начните день со смеха: утренние анекдоты 13 сентября
02 Ученые раскрыли тайну сновидений
03 Супрун рассказала о трех продуктах, отречение от которых сдержит диабет
04 Усик - Белью: букмекеры сделали свой прогноз на бой
05 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 15 серию онлайн (Видео)
Новости сегодня
13:55 Потапа и Настю Каменских застукали за нежными объятиями
13:46 "Будем растить новых Милевских": Алиев - о возвращении к тренерской работе
13:36 Черновол обвинила Балогу в госизмене
13:35 Незаконная вырубка леса: В Харьковской области проводят обыски лесхозов
13:28 НОК Украины объявил состав сборной на юношеские Олимпийские игры-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Начался сбор урожая сахарной свеклы
Начался сбор урожая сахарной свеклы
Новости: Суд над Януковичем продолжился
Суд над Януковичем продолжился
Новости: Apple представила новинки: iPhone XS, X Max, Xr и Apple Watch Series 4
Компания Apple представила новинки
Новости: "Король десертів": 2 выпуск нового кулинарного шоу (Видео)
"Король десертів": 2 выпуск нового кулинарного шоу (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь