В Косово надеются на безвиз с ЕС до конца года
Новости мира: Европарламент одобрил начало переговоров о безвизе для Косово.
Европейский парламент в четверг одобрил начало переговоров о визовой либерализации для граждан Косово.
За соответствующее решение проголосовали 420 депутатов, 186 выступили против, 22 воздержались, передает Европейская правда.
В июле Европейская комиссия дала "зеленый свет" началу переговоров, заявив, что Приштина выполнила все критерии для отмены виз для косоваров.
В Еврокомиссии одобрили борьбу Косово с организованной преступностью и коррупцией. Это был последний невыполненный критерий после того, как Косово в марте ратифицировало соглашение о демаркации границы с Черногорией.
Президент Косово Хашим Тачи надеется, что следующие этапы визовой либерализации будут завершены быстро и граждане Косово смогут ездить в ЕС без виз уже к концу года.