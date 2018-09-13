День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 13.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: 14 сентября суд изберет Владимиру Омеляну меру пресечения
14 сентября суд изберет Владимиру Омеляну меру пресечения
Новости: В Косово надеются на безвиз с ЕС до конца года
В Косово надеются на безвиз с ЕС до конца года
Новости: Украинец завоевал бронзовую медаль ЧМ по пулевой стрельбе
Украинец завоевал бронзовую медаль ЧМ по пулевой стрельбе
Новости: День программиста 2018: красивые подавления в стихах и прозе, забавные открытки
День программиста 2018: красивые подавления в стихах и прозе, забавные открытки
X

В Косово надеются на безвиз с ЕС до конца года

Косово
14:27 Сегодня Телеграф

Новости мира: Европарламент одобрил начало переговоров о безвизе для Косово.

Европейский парламент в четверг одобрил начало переговоров о визовой либерализации для граждан Косово.

За соответствующее решение проголосовали 420 депутатов, 186 выступили против, 22 воздержались, передает Европейская правда.

В июле Европейская комиссия дала "зеленый свет" началу переговоров, заявив, что Приштина выполнила все критерии для отмены виз для косоваров.

В Еврокомиссии одобрили борьбу Косово с организованной преступностью и коррупцией. Это был последний невыполненный критерий после того, как Косово в марте ратифицировало соглашение о демаркации границы с Черногорией.

Президент Косово Хашим Тачи надеется, что следующие этапы визовой либерализации будут завершены быстро и граждане Косово смогут ездить в ЕС без виз уже к концу года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Безвиз, Европарламент, ЕС, Косово.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Еврокомиссия настаивает на снятии погранконтроля на внутренних границах ЕС Европарламент призвал к запрету автономного оружия Чехия перенесет свое израильское посольство в Иерусалим

Последние новости

Глава Фонда гарантирования вкладов: В Украине нет проблемных банков Футболисты Десны сыграли вничью со школьниками Венгерский уполномоченный "по Закарпатью": Украину интересует комплекс полномочий
Сегодня читают
01 Начните день со смеха: утренние анекдоты 13 сентября
02 Ученые раскрыли тайну сновидений
03 Супрун рассказала о трех продуктах, отречение от которых сдержит диабет
04 Усик - Белью: букмекеры сделали свой прогноз на бой
05 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 15 серию онлайн (Видео)
Новости сегодня
15:35 Черныш о ситуации по Титану: Все разговоры "дайте воду" безосновательны
15:32 Менее половины французов считают США надежным союзником
15:32 Разыскиваемый Дыминский нашелся на матче Карпат в Польше
15:30 Вблизи Львова перевернулось авто: есть пострадавшие
15:28 Компания Trasco представила первый в мире бронированный суперкар
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В пятницу Кабмин рассмотрит проект госбюджета
В пятницу Кабмин рассмотрит проект госбюджета
Новости: ООН: Число обысков в оккупированном Крыму возросло
ООН: Число обысков в оккупированном Крыму возросло
Новости: Apple представила новинки: iPhone XS, X Max, Xr и Apple Watch Series 4
Компания Apple представила новинки
Новости: Ким Кардашьян рассказала, как мучается из-за больших ягодиц
Ким Кардашьян рассказала, как мучается из-за больших ягодиц
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь