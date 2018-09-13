В Косово надеются на безвиз с ЕС до конца года

Европейский парламент в четверг одобрил начало переговоров о визовой либерализации для граждан Косово.

За соответствующее решение проголосовали 420 депутатов, 186 выступили против, 22 воздержались, передает Европейская правда.

В июле Европейская комиссия дала "зеленый свет" началу переговоров, заявив, что Приштина выполнила все критерии для отмены виз для косоваров.

В Еврокомиссии одобрили борьбу Косово с организованной преступностью и коррупцией. Это был последний невыполненный критерий после того, как Косово в марте ратифицировало соглашение о демаркации границы с Черногорией.

Президент Косово Хашим Тачи надеется, что следующие этапы визовой либерализации будут завершены быстро и граждане Косово смогут ездить в ЕС без виз уже к концу года.