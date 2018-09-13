В Испании разрешили эксгумацию Франко вопреки протестам родственников

Нижняя палата парламента Испании, конгресс депутатов, одобрила декрет об эксгумации останков Франциско Франко, сообщает в четверг газета "Паис".

"За" декрет проголосовали 172 депутата, "против" - двое, а 164 депутата воздержались.

Ранее в августе правительство Испании одобрило декрет, дающий законное обоснование для эксгумации останков Ф.Франко.

О намерении провести эксгумацию и перенос останков Ф.Франко премьер Педро Санчес сообщил в конце июня.

Против эксгумации каудильо резко выступали его родственники.

Представители социалистов, выступавших за перезахоронение останков Ф.Франко, ранее заявляли, что Долина павших должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору.

О возможных сроках эксгумации пока не сообщается.

Долина Павших - это мемориальный комплекс неподалеку от Мадрида, построенный в 1940-1959 гг. в том числе с использованием труда политических заключенных. На территории комплекса захоронены останки почти 34 тыс. жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании - и социалистов, и фалангистов.