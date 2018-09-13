День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 13.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Минобороны разъяснили указ Президента "О прохождении военной службы"
В Минобороны разъяснили указ Президента "О прохождении военной службы"
Новости: В Минздраве готовят законопроект по правилам конкуренции на рынке
В Минздраве готовят законопроект по правилам конкуренции на рынке
Новости: Промоутер рассказал, когда Усик дебютирует в супертяжелом весе
Промоутер рассказал, когда Усик дебютирует в супертяжелом весе
Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 16 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 16 серию онлайн (Видео)
X

Стокгольмский суд встал на сторону НАКа в деле по 2,6 миллиардам

Стокгольмский суд встал на сторону НАКа в деле по 2,6 миллиардам
21:06 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: Стокгольмский арбитраж приостановил исполнение решения арбитража, согласно которому "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" 2,6 млрд долл.

Апелляционный суд в Швеции отменил временное приостановление решения арбитража, согласно которому российский "Газпром" должен НАК "Нафтогаз Украины" 2,6 млрд долларов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный коммерческий директор НАК "Натфогаз Украины" Юрий Витренко. сообщает Украинская правда.

"Апелляционный суд в Швеции рассмотрел наши аргументы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, согласно которому "Газпром" должен нам заплатить уже более 2,6 млрд долларов", - написал Витренко.

"Мы еще раз доказали всем, что "Газпром" безотлагательно должен выполнить решение арбитража. Ну а пока мы продолжаем принудительное исполнение по всем странам", - подытожил он.

Напомним, Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа.

Нафтогаз в свою очередь оспорил приостановку процедуры взыскания.

Ранее Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

Главный коммерческий директор НАК компании Юрий Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания может занять до полугода.

Он, в частности, не исключил возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора "Северный поток" в швейцарском суде для взыскания долга.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Арбитраж, Газпром, Нафтогаз, Российская Федерация, Стокгольм.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Россия не намерена покидать Совет Европы Задержали подозреваемого в краже королевских регалий Швеции Европейский суд отклонил иски российских компаний о необоснованности санкций

Последние новости

Футзал. Женская сборная Украины победила Беларусь в отборе на Евро-2019 Завтра суд Киева продолжит заслушивать защиту Януковича Лана Дель Рей презентовала новый клип (Видео)
Сегодня читают
01 Начните день со смеха: утренние анекдоты 13 сентября
02 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 15 серию онлайн (Видео)
03 Усик - Белью: букмекеры сделали свой прогноз на бой
04 Ученые раскрыли тайну сновидений
05 Супрун рассказала о трех продуктах, отречение от которых сдержит диабет
Новости сегодня
22:06 Усэйн Болт выиграл спринт в невесомости (Видео)
22:02 Сауль Альварес не будет выплачивать экс-промоутеру $ 8,5 млн
22:01 Смешные демотиваторы, которые скрасят эту ночь
22:00 Стало известно, когда в МИД Украины проведут гендерный аудит
21:57 Порошенко вывел из Нацсовета реформ Насирова и Гонтареву
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Без соглашения с Брюсселем Британия не заплатит за Brexit
Без соглашения с Брюсселем Британия не заплатит за Brexit
Новости: США ввели санкции против компаний РФ и Китая за сотрудничество с КНДР
США ввели санкции против компаний РФ и Китая за сотрудничество с КНДР
Новости: ВСУ провели тактические учения с боевой стрельбой
ВСУ провели тактические учения с боевой стрельбой
Новости: Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 11 серию онлайн (Видео)
Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 11 серию онлайн (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь