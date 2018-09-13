Стокгольмский суд встал на сторону НАКа в деле по 2,6 миллиардам

Апелляционный суд в Швеции отменил временное приостановление решения арбитража, согласно которому российский "Газпром" должен НАК "Нафтогаз Украины" 2,6 млрд долларов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный коммерческий директор НАК "Натфогаз Украины" Юрий Витренко. сообщает Украинская правда.

"Апелляционный суд в Швеции рассмотрел наши аргументы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, согласно которому "Газпром" должен нам заплатить уже более 2,6 млрд долларов", - написал Витренко.

"Мы еще раз доказали всем, что "Газпром" безотлагательно должен выполнить решение арбитража. Ну а пока мы продолжаем принудительное исполнение по всем странам", - подытожил он.

Напомним, Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа.

Нафтогаз в свою очередь оспорил приостановку процедуры взыскания.

Ранее Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

Главный коммерческий директор НАК компании Юрий Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания может занять до полугода.

Он, в частности, не исключил возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора "Северный поток" в швейцарском суде для взыскания долга.