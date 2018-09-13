Без соглашения с Брюсселем Британия не заплатит за Brexit

Великобритания не будет платить ЕС финансовую компенсацию за выход из блока, если не будет достигнуто соглашение с Брюсселем.

Об этом заявил министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, сообщает AFP.

"Одним из последствий этого было бы то, что мы не будем выплачивать деньги, которые были согласованы. Это не угроза, это утверждение факта как части нашего плана в случае отсутствия соглашения", - сказал он.

Ранее в рамках соглашения о переходном периоде после Brexit Британия согласилась заплатить Евросоюзу от 35 до 39 млрд евро.

Однако переговоры о соглашении зашли в тупик, вызвав опасения, что в марте 2019 года страна может выйти из Евросоюза вообще без каких-либо сделок.

Ранее сообщалось, что Великобритания изменит позиции относительно финансовых выплат за выход из Евросоюза, если стороны не договорятся о соглашении по Brexit.