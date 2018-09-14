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Полиция в Нидерландах нейтрализовала подростка с топором и пистолетом

Место событий
14:35 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: В голландском городе Рурмонд подросток с топором и пистолетом устроил стрельбу в местной школе.

В одной из школ Нидерландов в пятницу утром 16-летний подросток, вооруженный топором и огнестрельным оружием, устроил стрельбу.

Об этом сообщает NOS.

Инцидент произошел утром в городе Рурмонд. По данным очевидцев, около половины восьмого утра подросток вошел в здание школы и сделал несколько выстрелов, потом он несколько раз выстрелил снаружи.

В результате стрельбы никто не пострадал, а учителя пытались начать переговоры с подростком. Через несколько минут к зданию школы прибыли полицейские, которым удалось задержать нападавшего.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать ссора между учениками. Полиция также сообщила, что в сумке у подростка было еще несколько видов огнестрельного оружия.

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Новости мира, Нидерланды, Рурмонд, Стрельба в школе, Школа.
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