Полиция в Нидерландах нейтрализовала подростка с топором и пистолетом

В одной из школ Нидерландов в пятницу утром 16-летний подросток, вооруженный топором и огнестрельным оружием, устроил стрельбу.

Об этом сообщает NOS.

Инцидент произошел утром в городе Рурмонд. По данным очевидцев, около половины восьмого утра подросток вошел в здание школы и сделал несколько выстрелов, потом он несколько раз выстрелил снаружи.

В результате стрельбы никто не пострадал, а учителя пытались начать переговоры с подростком. Через несколько минут к зданию школы прибыли полицейские, которым удалось задержать нападавшего.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать ссора между учениками. Полиция также сообщила, что в сумке у подростка было еще несколько видов огнестрельного оружия.