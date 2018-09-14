Синхронизация ЛЭП в ЕС: в Брюсселе одобрили технический сценарий

Группа по реализации Плана объединения балтийского энергетического рынка (Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP), в которую вошли представители трех Балтийских стран, Польши и Еврокомиссии, в пятницу в Брюсселе одобрили технический сценарий синхронизации электросетей.

Как сообщило правительство Литвы, согласно утвержденному сценарию, синхронизация балтийских электросетей с европейскими будет осуществлена через две перемычки с Польшей - уже действующей LitPol link и планируемого к строительству нового морского кабеля, оборудование на гидроэлектростанциях в трех Балтийских странах синхронных компенсаторов, необходимых на случай прекращения работы имеющегося коннекта LitPol Link, а также действия системы в режиме "острова" (автономно).

Схему подготовили ученые польского Института энергетики (Гданьск). Считается, что именно она является технологически надежной и экономически выгодной, обеспечит стабильную и надежную работу энергосистем, а также непрерывные поставки электроэнергии потребителям Балтии.

"Это решение означает, что окончательно определен сценарий синхронизации, завершены длившиеся четыре года дискуссии. Это существенный шаг для формального начала подключения энергетических систем Балтийских стран к европейским сетям", - сообщает правительство Литвы,

Принятое решение позволяет операторам систем электропередачи Литвы, Латвии, Эстонии вместе с польской PSE до 21 сентября подать совместную заявку в ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии) относительно расширения континентальной европейской зоны. Ответ ожидается примерно через год.

До 11 октября энергокомпании балтийских стран Litgrid, Augstsprieguma tikls (AST) и Elering подадут общую заявку в фонд Европейского механизма взаимодействия (Connecting Europe Facility, CEF) по вопросу финансирования первого этапа проекта в сумме 432 млн евро. Включая дополнительные технические решения, в том числе установку компенсаторов и прочие работы, стоимость проекта достигнет приблизительно 1,4 млрд евро.

Ранее регуляторы Литвы, Латвии и Эстонии договорились разделить расходы на синхронизацию электросетей. Максимальный объем европейского софинансирования проекта может составить 75%.

"Утвержден конкретный сценарий синхронизации. Ранее мы одобрили направление через Польшу, сегодня утверждено само техническое решение, каким образом это должно быть сделано. Произошел переход на новый уровень понимания между странами Балтии, и это, наверное, одна из немногих историй успеха в процессе их энергетической интеграции", - прокомментировал агентству BNS утверждение сценария министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Проект синхронизации планируется завершить в 2025 году.

Как сообщалось, в июне этого года страны Балтии, Польша и ЕК подписали соглашение о синхронизации ЛЭП, что означает выход балтийских республик из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). По мнению экспертов, такой шаг может повлечь за собой огромные риски для балтийских стран - от значительного увеличения стоимости электроэнергии до техногенных катастроф, которые могут оставить без электричества весь регион.