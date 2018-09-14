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Орбан пригрозил Европарламенту выходом своей партии

Виктор Орбан
17:31 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Twitter

Новости мира: Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что возглавляемая им партия "Фидес" может выйти из состава Европейской народной партии.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что возглавляемая им партия "Фидес" может выйти из состава Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей партии Европы, объединяющей христианско-демократические и консервативные партии Европы.

Вероятность выхода членов партии "Фидес - Венгерский гражданский союз" из ЕНП составляет 50 процентов, заявил Орбан, пишет DW.

Накануне вечером Орбан общался с однопартийцами на закрытом заседании фракции "Фидес" в венгерском парламенте.

Там он высказал предположение, что решение Европарламента о штрафной процедуре в отношении Венгрии обосновано тем, что "немецкий канцлер Ангела Меркель решила наказать правительство Орбана".

Официально правительство Венгрии считает решение Европарламента "мелочной местью" политиков, дружественно настроенных по отношению к мигрантам. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сиярто.

Будапешт примет решение о шагах в ответ на это решение 17 сентября. Орбан подчеркнул, что ожидает "серьезных юридических дебатов" по этому вопросу.

Ранее, 12 сентября, Европейский парламент поддержал начало дисциплинарной процедуры в отношении Венгрии из-за угрозы подрыва венгерским правительством европейских ценностей - уважения к демократии, правового государства и прав человека. За такое решение проголосовали 448 депутатов ЕП, против - 197, воздержались 48 евродепутатов.

Для результативного голосования необходимо было две трети голосов.

Теперь Совет ЕС будет решать, будет ли запущена против Венгрии штрафная процедура согласно статье 7 Договора о Европейском Союзе, которая позволяет, среди прочего, лишить страну голоса в Совете ЕС. Если министры стран-членов ЕС согласятся с запуском штрафной процедуры, Венгрия должна будет предоставить объяснения своих действий.

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Новости мира, Венгрия, Виктор Орбан, Европарламент, ЕС.
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