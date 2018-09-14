Вскидывал руку к небу: немец в Хемнице получил 5 месяцев тюрьмы
Новости мира: Немца приговорили к 5 месяцам тюрьмы за нацисткие жесты во время протестов в Хемнице.
Немецкий суд приговорил 34-летнего мужчину к пяти месяцам тюрьмы за демонстрацию запрещенного нацистского приветствия во время протеста правых сил в восточном городе Хемниц.
Об этом сообщает The Local.
Приговор был более жестким, чем условное заключение, к которому осудили по подобному обвинению другого подозреваемого днем ранее.
Суд Хемница решил присудить реальный срок, поскольку обвиняемый имел ряд предыдущих приговоров, в том числе за нападение.
24 августа тысячи демонстрантов вышли на улицы Хемница на призыв правой партии "Альтернатива для Германии" и исламофобского движения "Pegida" после информации об убийстве немца двумя мигрантами.
Свастика и другие нацистские символы запрещены в Германии. Нарушителям закона грозит штраф или срок тюремного заключения до трех лет.