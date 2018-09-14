День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 14.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко провел встречу с президентом Эстонии
Порошенко провел встречу с президентом Эстонии
Новости: До конца года еще 20 млн украинцев найдут семейного врача
До конца года еще 20 млн украинцев найдут семейного врача
Новости: Украина сенсационно обыграла Испанию в отборе на ЧМ-2019 по баскетболу
Украина сенсационно обыграла Испанию
Новости: "Топ-модель по-украински" 5 сезон: как изменились участники после перевоплощения (Видео)
"Топ-модель по-украински" 5 сезон: как изменились участники после перевоплощения (Видео)
X

Вскидывал руку к небу: немец в Хемнице получил 5 месяцев тюрьмы

Протесты в Хемнице
22:02 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: Немца приговорили к 5 месяцам тюрьмы за нацисткие жесты во время протестов в Хемнице.

Немецкий суд приговорил 34-летнего мужчину к пяти месяцам тюрьмы за демонстрацию запрещенного нацистского приветствия во время протеста правых сил в восточном городе Хемниц.

Об этом сообщает The Local.

Приговор был более жестким, чем условное заключение, к которому осудили по подобному обвинению другого подозреваемого днем ранее.

Суд Хемница решил присудить реальный срок, поскольку обвиняемый имел ряд предыдущих приговоров, в том числе за нападение.

24 августа тысячи демонстрантов вышли на улицы Хемница на призыв правой партии "Альтернатива для Германии" и исламофобского движения "Pegida" после информации об убийстве немца двумя мигрантами.

Свастика и другие нацистские символы запрещены в Германии. Нарушителям закона грозит штраф или срок тюремного заключения до трех лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Германия, Суд, Хемнице.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В Греции на отдыхающих упала скала (Видео) Без соглашения с Брюсселем Британия не заплатит за Brexit Стокгольмский суд встал на сторону НАКа в деле по 2,6 миллиардам

Последние новости

Вдохновляющие черно-белые фото от гениального художника (Фото) Бывшая жена Джонни Деппа появилась в яркой фотосессии для популярного журнала Фонсека: В текущем чемпионате Украины Шахтеру не дали 7 пенальти
Сегодня читают
01 Погода на выходные: Украину накроет летняя жара
02 РПЦ срочно созывает заседание Синода из-за Украины
03 Врачи указали самую вредную позу для сна
04 Зинченко забил гол с отрицательного угла (Видео)
05 Киевский патриархат рассказал, кто может возглавить единую поместную церковь в Украине
Новости сегодня
22:23 Десна - Арсенал-Киев: обзор матча (Видео)
22:13 Аарон Пол снимется в третьем сезоне сериала "Мир Дикого запада"
22:13 Промоутер: Переговоры по организации боя Усик - Беллью продолжались минут 10
22:03 Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
21:47 Головкин - Альварес: стал известен потенциальный соперник победителя боя
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Балуха избили в СИЗО и пригрозили от него избавиться
Балуха избили в СИЗО и пригрозили от него избавиться
Новости: В Армянске официально введен режим ЧС
В Армянске официально введен режим ЧС
Новости: Правительство представило проект бюджета на 2019 год: подробности изменений
Проект бюджета на 2019 год Кабмина
Новости: Танцы со звездами 2018: чего ожидать в четвертом выпуске
Танцы со звездами 2018: чего ожидать в четвертом выпуске
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь