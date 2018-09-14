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"Эффект ПТБ": Глава МИД Швеции рассказал почему растет поддержка ЕС

Карл Бильдт
23:53 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф

Новости мира: Глава МИД Швеции заявил, что Путин, Трамп и Brexit заставили людей снова полюбить ЕС

Бывший премьер-министр и глава МИД Швеции Карл Бильдт убежден, что негативные тенденции в Европе и мире возродили веру людей в Европейский союз.

Об этом он заявил во время дискуссии на форуме Ялтинской европейской стратегии, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Бильдт отметил, что по данным опросов растет положительное отношение к ЕС среди граждан самого Евросоюза.

"В последние два года поддержка Евросоюза растет. Очевидно, это не потому, что люди все вместе полюбили Юнкера и не потому, что им неожиданно начал очень нравиться Брюссель", - пошутил политик.

"Причина такого повышения – это "эффект ПТБ", как мы его называем. Эта аббревиатура означает три составляющих - Путин, Трамп и Беркзит. Люди понимают, в каком мире они живут ", - пояснил он.

Бильдт напомнил, что перечень вызовов - значительно шире. В определенной степени угрозу представляет рост Китая, события на Ближнем Востоке, демографический взрыв в Африке и т.д.

"Ни одна малая страна в Европе, и даже такая как даже Великобритания, Италия или Швеция - не сможет именно с этим справиться", - пояснил он.

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Все по теме:

Новости мира, Brexit, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС, Карл Бильдт, Швеция.
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