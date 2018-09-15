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Вице-президент Еврокомиссии: Угрозы для ЕС нет

Валдис Домбровскис
00:16 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Домбровскис уверяет, что угрозы распада ЕС нет

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовым услугам и Союзу рынков капитала Валдис Домбровскис уверяет, что сейчас нет угрозы распада ЕС.

Об этом он сказал во время выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), сообщает корреспондент Укринформа.

"Кое-кто хотел бы, чтобы вы считали, что ЕС под угрозой, но на самом деле это не так. Я хочу, чтобы вы это услышали и гордились ЕС", - сказал Домбровскис.

По его словам, экономика Евросоюза стабильно растет, страны-члены также сосредоточивают усилия на усилении инвестиций, структурных реформах, здоровой фискальной политике.

"Это касается евро - это валюта 19 наших членов, 340 миллионов людей. Монетарная стабильность", - сказал вице-президент Европейской комиссии.

В то же время он признал, что ЕС есть еще над чем работать, совершенствоваться.

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Новости мира, Валдис Домбровскис, Еврокомиссия, ЕС.
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