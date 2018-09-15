В Австрии предлагают проверять нелегалов прямо на судне
Новости мира: Глава МВД Австрии предложил проверять нелегалов на возможность получения ими убежища в ЕС до того, как иммигранты сойдут на европейский берег.
Министр внутренних дел Австрии Герберт Кикль выступил за то, чтобы власти проверяли нелегальных иммигрантов для возможного предоставления им убежища до того, как нелегалы сойдут на берег, сообщает в пятницу австрийское агентство "Прессе".
"Можно проводить проверки прямо на судне (по прибытии иммигрантов к берегам стран ЕС - ред)", - сказал Г.Кикль, выступая на совместной пресс-конференции со своим итальянским коллегой Маттео Сальвини.
По словам министра, "лучше всего проводить проверки на общей внешней границе ЕС, а еще лучше - на борту судна".
При этом он уточнил, что речь идет не о долгих полноценных проверках иммигрантов, а о прояснении вопроса о том, необходима ли им помощь и защита со стороны ЕС.
В свою очередь М.Сальвини также высказался в пользу этого предложения.