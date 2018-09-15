Экс-глава миссии НАТО сменил пророссийского генерала в Генштабе Сербии

Президент Сербии Александар Вучич назначил нового начальника Генерального штаба сербской армии.

Об этом сообщает РТС.

На посту главы Генштаба Сербии генерала Любишу Диковича заменил генерал-лейтенанта Милан Мойсилович.

Вучич объяснил, что он принял просьбу Диковича о выходе на пенсию. Сербский президент также принял еще целый ряд назначений на руководящие должности в армии.

Президент Сербии заявил, что в будущем он надеется на модернизацию и укрепление сербских вооруженных сил, которые, как он говорит, должны быть сдерживающим фактором.

"Мы не готовимся к конфликтам и войнам, но необходимо иметь серьезную и хорошо вооруженную армию, чтобы быть в состоянии ответить на каждого потенциального агрессора", - подчеркнул Вучич.

Мойсилович родился в Косовской Митровице (Косово и Метохия). Окончил Военную академию и другие военные учебные заведения в Белграде. Прошел четырехмесячный обучения в Европейском колледже безопасности исследований.

В течение 2013-2017 годов возглавлял Представительство Сербии в НАТО в Брюсселе. С июня текущего года был на должности помощника министра обороны.

Дикович был участником войны в 1990-х, известный своими пророссийскими настроениями.

В начале года США отказали Диковичу в выдаче визы. Сербские СМИ тогда писали, что причины следует искать в отношении генерала к России, которое, в частности, проявилось в его присутствии на российских военных учениях "Запад-2017".