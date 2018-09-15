Экс-глава миссии НАТО сменил пророссийского генерала в Генштабе Сербии
Новости мира: Лидер Сербии Александр Вучич переназначил главу Генштаба страны.
Президент Сербии Александар Вучич назначил нового начальника Генерального штаба сербской армии.
Об этом сообщает РТС.
На посту главы Генштаба Сербии генерала Любишу Диковича заменил генерал-лейтенанта Милан Мойсилович.
Вучич объяснил, что он принял просьбу Диковича о выходе на пенсию. Сербский президент также принял еще целый ряд назначений на руководящие должности в армии.
Президент Сербии заявил, что в будущем он надеется на модернизацию и укрепление сербских вооруженных сил, которые, как он говорит, должны быть сдерживающим фактором.
"Мы не готовимся к конфликтам и войнам, но необходимо иметь серьезную и хорошо вооруженную армию, чтобы быть в состоянии ответить на каждого потенциального агрессора", - подчеркнул Вучич.
Мойсилович родился в Косовской Митровице (Косово и Метохия). Окончил Военную академию и другие военные учебные заведения в Белграде. Прошел четырехмесячный обучения в Европейском колледже безопасности исследований.
В течение 2013-2017 годов возглавлял Представительство Сербии в НАТО в Брюсселе. С июня текущего года был на должности помощника министра обороны.
Дикович был участником войны в 1990-х, известный своими пророссийскими настроениями.
В начале года США отказали Диковичу в выдаче визы. Сербские СМИ тогда писали, что причины следует искать в отношении генерала к России, которое, в частности, проявилось в его присутствии на российских военных учениях "Запад-2017".