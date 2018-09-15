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Решение ЕС о продлении санкций РФ по Украине вступило в силу

Решение ЕС о продлении санкций РФ вступило в силу
16:22 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: ЕС продлил до 15 марта 2019 года действие санкций против физических и юридических лиц РФ за нарушение Россией территориальной целостности Украины.

Вступило в силу решение ЕС о продлении на следующие шесть месяцев санкций против 155 человек и 44 компаний, введенных за нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Решение Совета Евросоюза было опубликовано 14 сентября в Официальном журнале Европейского Союза. Отмечается, что решение вступает в силу на следующий день после публикации. Срок действия применения санкций продлен до 15 марта 2019 года.

Ранее Совет Европейского Союза продлил до 15 марта 2019 года санкции против 155 человек и 44 компаний за нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины.

В марте 2014 года ЕС ввел санкции в отношении 150 человек и 37 компаний из-за действий, которые наносят вред или создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Меры включают в себя замораживание активов и запрет на въезд. Каждый раз до истечения срока действия санкций ЕС принимал решение продлить их еще на полгода.

В этот санкционный список вносились коррективы, касающиеся исключения определенных лиц из-за их смерти или расширения списка новыми именами из-за действий, которые угрожали территориальной целостности Украины.

В список, утвержденный в 2014 году, входят так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, другие псевдодолжностные лица Крыма и Севастополя, лидеры террористов Денис Пушилин, Андрей Пургин, Александр Бородай, Игорь Гиркин, бывший народный депутат Олег Царев.

Среди компаний - порты Феодосии, Севастополя, Керчи, так называемая "народная милиция Донбасса", санаторий "Нижняя Ореанда", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", Национальный институт винограда и вина "Магарач", Российский национальный коммерческий банк и др.

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